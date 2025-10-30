La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga al albergue privado Casa de las Mercedes por presunta violación y traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios particulares.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján explicó que a raíz de una carta enviada al DIF, las autoridades presentaron una denuncia ante la instancia, lo que permitió ejecutar una orden de aprehensión contra Aquiles “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años.

Además, dijo, continúa una investigación sobre el posible traslado de menores para realizar actividades domésticas en domicilios particulares.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reitera su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes, así como con la investigación exhaustiva de los delitos cometidos en su agravio, para que las personas responsables sean llevadas ante la justicia penal”, expresó.

La Fiscalía detalló que la adolescente escribió una carta al DIF denunciando lo sucedido. Foto: Osmar Alvarado

Este jueves se informó sobre el rescate de 80 menores de edad de una casa de asistencia social, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, luego de labores de vigilancia por parte de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (Sebien) y del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ciudad de México.

¿Qué pasó?

La fiscal detalló que de acuerdo a las investigaciones en marzo de 2025, un adolescente bajo resguardo del Centro de Asistencia Social Casa de Las Mercedes, fue trasladada irregularmente por su directora Ángela “N”, al domicilio de su madre Claudia “N”, “los hechos, básicamente, que constan en la investigación, donde era probablemente obligada a realizar labores domésticas”.

En este lugar la víctima señaló que Aquiles “N” la agredió sexualmente después de suministrarle una sustancia que le impidió oponerse.

“Durante los meses siguientes la víctima señala haber sido objeto de amenazas, acoso e intimidación por parte de la institución, quien le advirtió que podría perder la custodia de su hijo si se denunciaban los hechos”.

En total, 80 menores de edad fueron rescatadas del Albergue Casa de las Mercedes. Foto: Redes sociales

La adolescente redactó una carta al DIF y se presentó la denuncia correspondiente a la Fiscalía de la Ciudad de México.

El presunto agresor se encuentra detenido y será procesado conforme a la ley.

Tras una resolución judicial, las autoridades intervinieron el inmueble y realizaron las diligencias necesarias para reubicar a las menores en espacios seguros, que garanticen su bienestar y condiciones adecuadas de atención.

“Derivado de las diligencias ministeriales, entrevistas y dictámenes periciales, la Fiscalía obtuvo y cumplimentó una orden de aprehensión contra Aquiles “N”, por su probable responsabilidad en el delito de violación agravada contra una adolescente de 17 años”, apuntó Luján.

“Asimismo, existe una investigación en curso por el traslado de menores, para realizar actividades domésticas en domicilios privados”, concluyó.

