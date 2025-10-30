Una perrita que se encontraba herida y deambulando por calles de la alcaldía Cuauhtémoc, fue rescatada por elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Policías asignados a la vigilancia de la colonia Maza fueron requeridos por vecinos que les indicaron de la presencia del animal herido, motivo por el cual se solicitó apoyo de la BVA.

La SSC informó que la perrita recibirá los cuidados adecuados por su lesión. Foto: Especial.

Una vez que localizaron a la perrita, los especialistas de la Brigada la aseguraron y trasladaron a sus instalaciones, en la alcaldía Xochimilco, donde los médicos veterinarios diagnosticaron probable fractura de cadera.

Con apoyo de personal de la Asociación Civil Protectora Nacional de Animales, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, se tomaron placas de rayos X al animal para determinar el tratamiento.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la perrita recibirá los cuidados adecuados por su lesión y una vez que haya sanado, será puesta en el programa de adopción de la BVA.

