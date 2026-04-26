Supernova Genesis 2026: Horario y dónde ver EN VIVO las peleas en la Arena Ciudad de México, HOY 26 de Abril

La cuenta regresiva terminó. Este domingo, 26 de abril, se llevará a cabo Supernova Genesis 2026, uno de los eventos más llamativos del año al combinar boxeo, música y espectáculo en un mismo escenario, la Arena Ciudad de México.

La transmisión arrancará desde las 16:00 horas (horario del centro de México) con un pre-show completamente gratuito a través de redes sociales como Twitch, Youtube, Facebook y TikTok, donde habrá entrevistas y previa del evento.

Las peleas comenzarán oficialmente a las 17:15 horas con el combate entre Milica y Ari Geli, seguido a las 18:00 por El Abrahaham vs Nando.

A partir de las 7:00 pm, la función principal se podrá ver de manera exclusiva a través de Netflix, donde se desarrollarán los combates estelares.

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¿Qué peleas de Supernova Genesis se pasarán por Netflix?

Una vez terminadas las dos primeras, así seguirá la cartelera:

19:00 hrs: Lonche vs Willito

20:00 hrs: Kareli Ruiz vs Kim Shantal

21:00 hrs: Mario Bautista vs Aaron Mercury

22:00 hrs: Alana Flores vs Flor Vigna

Además del boxeo, el evento contará con shows musicales. Óscar Maydon se presentará a las 19:30, seguido por Ozuna a las 20:30 y Carín León a las 21:30, complementando una velada que mezcla deporte y entretenimiento.

Los horarios pueden variar por temas de logística o retraso de combates, pero en el papel, así está estipulado el evento.

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