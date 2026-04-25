Supernova Genesis tiene oficialmente todo listo para efectuarse este domingo 26 de abril en la Arena CDMX.

Todos los participantes (salvo Karely Ruiz) estuvieron presentes ante la báscula y cumplieron con el peso acordado para sus respectivos combates.

Para el primer evento de la tarde, Milica y Ari Geli cumplieron con un límite de 55 kilos, ante dos testigos profesionales que se dedicaron a pesar a todos los peleadores.

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¡EN PESO! 🔥



🥊 Flor Vigna llegó al pesaje con 58,500 kg, para su pelea con Alana Flores, pactada en un límite de 60 kilos. pic.twitter.com/DWewUQTqPH — Universal Deportes (@UnivDeportes) April 25, 2026

Después, una de las peleas más disparejas en cuanto a peso y altura: El Abrahaham (80 kg) contra Nando (69 kilos), quien también es 10 centímetros más bajo.

Para el pleito que más agresivo ha estado desde la previa, Lonche y Willito están en 80 kilogramos, y pelearán sin careta por una bolsa de ocho millones de pesos.

Karely Ruiz no estuvo presente para medirse con Kim Shantal, pero aseguran que está dentro de lo acordado (55 kg), y aún así, se pesarán ambas en la arena antes de subirse al ring.

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En el combate bautizada por el ‘Zar del boxeo’ como “carita sin careta”, Mario Bautista y Aaron Mercury se subirán ambos al cuadrilátero con un peso de 69 kilos.

Por último, en la pelea estelar, Alana Flores (55 kg) y Flor Vigna (58,500 kg) terminaron el pesaje con un inesperado y sentimental abrazo, luego de estar provocándose los días previos.

Entre peleas también habrá espectáculos musicales, donde participarán artistas de la talla de Carin León, Oscar Maydon, Ozuna, entre otros.