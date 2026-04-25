NFL: ¿Quién es Jacob Rodríguez, el nuevo jugador mexicano de los Miami Dolphins?

Este viernes en el Draft de la NFL de 2026, los Dolphins de Miami eligieron con la selección número 43 al linebacker interior de Texas Tech, Jacob Rodriguez, jugador con sangre mexicana.

Rodríguez es uno de los mejores jugadores de esta generación. En la temporada 2025, provocó siete balones sueltos, tuvo cuatro intercepciones y acumuló 123 tacleadas. Además, recibió el Premio Bednarik al mejor jugador defensivo de Estados Unidos, el premio Butkus (mejor apoyador), Nagurski (mejor defensivo), fue nombrado Jugador Defensivo del Año en la Big 13, fue nombrado All-American y terminó en el quinto lugar en las votaciones del Trofeo Heisman. Así, se convirtió en el jugador más laureado en la historia del futbol americano colegial.

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¿QUIÉN ES JACOB RODRÍGUEZ, EL MEXICANO DE LOS DOLPHINS?

Nacido en Hastings, Minnesota, Rodríguez es el menor de cinco hermanos con ascendencia mexicana, con dos hermanos gemelos mayores. Antes de brillar en el futbol americano, Jacob ganó dos campeonatos estatales juveniles de lucha libre en Minnesota a los cinco y siete años.

A los 10 años se mudó a Wichita Falls, Texas y ahí conoció a su pareja y futura esposa, Emma, ​​quien es piloto de helicóptero Black Hawk del Ejército de los Estados Unidos en una unidad de evacuación médica.

En el sitio oficial de los Dolphins, remarcan que antes de ser linebacker fue quarterback. Fue cuando se cambió a Texas Tech que cambió de posición pero entró sin beca, por lo que "durmió en el suelo del apartamento de su hermano hasta que obtuvo la beca en 2022".

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