Liga MX: Todo lo que se juega en la última jornada; liderato, Liguilla y mejores posiciones

La última jornada todavía tiene mucho en juego, por lo que los partidos de este sábado serán verdaderas pruebas de fuego para los equipos que definen su futuro.

La Liguilla aún no conoce a todos sus invitados, pero hoy se repartirán los tres últimos boletos... ¡entre cinco clubes!

Chivas, Pumas, Pachuca,Cruz Azul y Toluca ya tienen asegurada su presencia en la Fiesta Grande, sólo buscan el mejor acomodo.

El Rebaño y los felinos lucharán por el liderato; los rojiblancos lo tienen en sus manos, pero no pueden confiarse. Por su parte, los Tuzos se juegan terminar como sublíderes o en el cuarto sitio.

Dichos clubes ya no pueden quedar fuera de los cuatro primeros sitios, es decir, cerrarán en casa los juegos de vuelta; el último lugar se lo disputarán celestes y Diablos.

También entre el Toluca (64 puntos), las Chivas (64 puntos) y el Cruz Azul (65 puntos) existe una batalla que deberán afrontar.

Los tres tienen la oportunidad de ser el mejor equipo de la temporada y ganarse el premio del millón de dólares. Ninguno querrá dejar escapar el incentivo económico.

El América, Atlas, Tigres, Tijuana y León pelearán por acompañar a los cinco confirmados a la Fiesta.

Águilas (con un empate avanza); Zorros y la U deberán ganar sus respectivos partidos para confirmar su clasificación.

Los Xolos y La Fiera necesitan ganar y esperar combinaciones de resultados para estar en la Liguilla. No dependen de sí mismos, pero tienen opciones reales de avanzar, si los de arriba no aprovechan.

En la estadística individual, la lucha por ser el máximo romperredes está que arde, entre dos delanteros que sueñan por el bicampeonato.

Joao Pedro (Atlético San Luis) y Armando González (Chivas) juegan la última fecha del Clausura 2026 con la ilusión de quedarse con el título de campeón de goleo.

El brasileño tiene la ventaja, con 13 dianas; la Hormiga cuenta con 12 hasta el momento. No hay mañana, hoy tendrán que definir quien es el mejor artillero.

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