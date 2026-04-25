¿Qué necesita Pumas para ser líder del Clausura 2026 de la Liga MX?

Los Pumas llegan a la última jornada de la fase regular del campeonato con la enorme oportunidad de pelear por el liderato, que hasta ahora, le pertenece al Rebaño.

Necesitan derrotar al Pachuca a domicilio y esperar a que las Chivas no le ganen al Tijuana, pero la opción es real y genera ilusión en el seno auriazul. Esta misma noche, conocerán su destino.

El propio Efraín Juárez reconoció, tras la victoria sobre FC Juárez a media semana en el Olímpico Universitario, que el objetivo es cerrar en lo más alto, por lo que harán todo lo que esté en sus manos para arrebatarles los tres puntos a los Tuzos en el estadio Hidalgo.

La victoria en suelo hidalguense le permitiría a la escuadra universitaria llegar a 36 unidades y se colocaría en la cima de la tabla, en espera de conocer el resultado del Rebaño Sagrado, que juega inmediatamente después en la Fortaleza rojiblanza.

Lo más importante es que primero cumpla con su tarea contra el Pachuca (una verdadera revelación este campeonato), para meterles presión a Gabriel Milito y sus dirigidos, quienes cuentan con la ventaja de tener 35 puntos, una mejor diferencia de goles (+16) y más partidos ganados (11) en el torneo. Es decir, tienen todo a su favor para no dejar escapar el primer lugar, aunque llegaran a empatar con los de Tijuana.

Sin embargo, los Pumas tratarán de aprovechar el momento que viven para dar un golpe de autoridad contra el equipo que los eliminó en el Play-In pasado y cerrar la fase regular extendiendo su racha sin perder a ocho partidos.

Desde el Apertura 2015, los felinos no son líderes de un torneo, por lo que tienen ese aliciente. El reto luce bastante complicado, pero no es imposible y la esperanza auriazul es enorme.

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