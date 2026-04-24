Pumas y Efraín Juárez reciben en Cantera al jefe de scouting del City Group en Sudamérica

Este viernes, antes de que el primer equipo realizara el viaje a Pachuca, los Pumas de Efraín Juárez recibieron una visita más que especial.

El jefe de scouting del City Group en Sudamérica, Luciano Zavagno, acudió a las instalaciones de la Cantera para observar de cerca el entrenamiento del Club Universidad Nacional.

El argentino no dejó pasar la oportunidad de ver la práctica del conjunto auriazul y se reunió con el propio director técnico, con quien estuvo conversando.

Cabe resaltar que también estuvo presente en la remontada espectacular (4-2) de la escuadra universitaria contra el FC Juárez el martes en el estadio Olímpico Universitario.

Además, también viajará a Pachuca para asistir al último compromiso de la fase regular de los Pumas ante los Tuzos en el Hidalgo, donde estará en juego el subliderato. Incluso, el liderato es opción, en caso de obtener una victoria y de que las Chivas pierdan con el Tijuana.

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¡Último ajuste listo! 🐾👊



Vivimos nuestra última práctica de la fase regular con la máxima intensidad. El grupo está unido, enfocado y con la determinación para encarar la Jornada 17. Vamos Pumas con todo, para cerrar fuertes. 💙#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/74d7R8s4B6 — PUMAS (@PumasMX) April 24, 2026

Las visitas del exfutbolista de Argentina son para observar de cerca el trabajo del joven estratega mexicano y de sus jugadores, que podrían interesar al City Group.

Luciano Zavagno es un viejo conocido de Efraín Juárez porque coincidió con él cuando fue asistente del noruego Ronny Deila en el New York City de la Major League Soccer (MLS).

Ahí, crearon su relación y, después de cuatro años, se encuentran en México, en el club donde se formó como futbolista profesional Efraín.

El entrenador mexicano reconoció en su conferencia de prensa pospartido que tiene buena conexión con miembros del City Group, por su etapa de dos años con el conjunto que tiene la sociedad en la MLS.

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Cabe destacar que el grupo, que pertenece al jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahayan de Emiratos Árabes Unidos, tiene equipos en Estados Unidos, Australia, India, Italia, Japón, España, Uruguay, China, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Bolivia y Francia.

En total, son 13 los equipos que forman parte del City Group, lo que lo convierten en el mayor conglomerado a nivel mundial: Manchester City, Girona FC, Palermo FC, Troyes AC, Lommel SK, New York City FC, Montevideo City Torque, Esporte Clube Bahia, Club Bolívar, Melbourne City FC, Yokoham.