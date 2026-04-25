Chivas, por un cierre que signifique el liderato de la Liga MX

Chivas y Xolos se miden en uno de los duelos más atractivos y decisivos. Última fecha del torneo regular, con más que tres puntos en juego: el liderato para el Rebaño Sagrado y la vida para Xolos en la pelea por Liguilla.

El Guadalajara llega como líder y los del Rebaño buscarán cerrar como mandones, algo que confirmaría el gran semestre que han construido, donde podrían aumentar su récord de puntos en torneos cortos.

Además, todo indica que Gabriel Milito contará con nómina completa por última vez en el torneo, debido a que cinco de sus jugadores quedarían fuera de la Fiesta Grande por la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial.

Del otro lado, Tijuana llega con urgencia máxima. Ubicado fuera de los puestos de clasificación (9) por un punto, necesita ganar sí o sí, y esperar combinación de resultados para meterse a la fase final.

El equipo fronterizo ha tenido un torneo irregular, sumado a que Gilberto Mora estuvo fuera de las canchas la mayor parte del tiempo, por lesión.

En el historial reciente, los duelos entre ambos han sido bastante parejos, aunque con ligera ventaja para Chivas. De los últimos cinco enfrentamientos, el Guadalajara suma dos victorias, por un triunfo de Xolos y dos empates.

Por si fuera poco, el arbitraje también será un condimento extra: Katia Itzel García será la central, mientras que Marco Antonio Gato Ortiz estará en el VAR.

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