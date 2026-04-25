Padres vs Diamondbacks: ¿Cuándo y dónde ver HOY 25 de abril el Mexico City Series 2026?

La Ciudad de México vuelve al mapa de las Grandes Ligas con un duelo que promete espectáculo. Los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks se enfrentan este sábado 25 de abril en el Estadio Alfredo Harp Helú, en el arranque de la Mexico City Series 2026.

El enfrentamiento reúne a dos equipos de la División Oeste de la Liga Nacional. San Diego presume marca de 17-8 y mantiene la pelea con los Dodgers en la cima, mientras Arizona, con récord de 14-11, busca un golpe de autoridad en territorio neutral.

Las miradas apuntan a nombres estelares. Por los Padres destacan Fernando Tatis Jr. y Manny Machado, piezas clave en la ofensiva. Del lado de Arizona, el dinamismo de Corbin Carroll y la presencia del méxico-estadounidense Alek Thomas aportan atractivo en su lineup.

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En la loma, el duelo también genera expectativa. San Diego confía en el venezolano Germán Márquez, quien llega con marca de 2-1 y efectividad de 3.86. Arizona responde con Zac Gallen, uno de sus brazos más sólidos, con ERA de 3.51. Para el segundo juego, están contemplados Michael King y Ryne Nelson.

El contexto añade historia. Para los Diamondbacks será su primer juego de temporada regular en la Ciudad de México, mientras los Padres regresan tras su participación en 2023, cuando protagonizaron una serie de alto voltaje ofensivo en el mismo escenario ante los Giants.

La fiesta no se limita al diamante. El ambiente incluirá la participación de Rey Mysterio y Rey Fénix en el primer lanzamiento, además del futbolista Israel Reyes el domingo.

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¿Cuándo y dónde ver HOY 25 de abril el Mexico City Series 2026?

Día: Sábado 25 de abril

Lugar: Estadio Alfredo Harp Helú

Hora: 16:07 horas (tiempo del centro de México).

Transmisión: FOX en televisión y vía streaming en MLB.TV, Padres.TV y Dbacks.TV.

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