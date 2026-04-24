La fiebre de las Grandes Ligas ya se siente en la CDMX. A un día de la Mexico City Series 2026, algunos puntos emblemáticos de la Ciudad de México se convirtieron en punto de encuentro para los aficionados con activaciones que mezclan deporte, cultura y gastronomía.

Especialmente fue en el Ángel de la Independencia donde cientos de personas, en su mayoría con camisolas de los Padres, acudieron alrededor del mediodía para formar parte de una de las dinámicas más llamativas: la entrega de mil hot dogs gratuitos.

El tradicional alimento de estadio beisbolero adquirió un protagonismo especial con una receta diseñada por el chef mexicano Enrique Olvera, quien aportó un toque mexicano a este clásico de la pelota caliente.

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MLB toma las calles de la CDMX con 1,000 hot dogs gratis y una experiencia inmersiva - Foto: Agustín Elías/EL UNIVERSAL

Familias, turistas y fanáticos del beisbol aprovecharon la oportunidad, lo que generó una larga fila en pleno Paseo de la Reforma.

Mientras tanto, en el Monumento a la Revolución, todo el fin de semana tendrá una experiencia inmersiva, ya que la MLB instaló una esfera interactiva que transporta a los visitantes al universo del beisbol.

El breve recorrido combina elementos visuales de los San Diego Padres y los Arizona Diamondbacks con referencias a la cultura prehispánica en tonos verde, amarillo y menta, en una fusión entre la tradición mexicana y espectáculo de las Grandes Ligas.

La oferta cultural también se hizo presente con el mural del artista Raúl Urías, instalado frente a la Diana Cazadora. La obra integra símbolos del beisbol con colores y figuras representativas de México, lo que ofrece un espacio para fotografías y convivencia de los fanáticos.

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