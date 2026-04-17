José Reyes reconoce nivel del beisbol tricolor y explica qué le faltó a México en el Clásico Mundial

El dominicano José Reyes, ex figura de las Grandes Ligas, destacó el crecimiento del beisbol mexicano durante su visita a la CDMX, donde participó en la inauguración de la temporada 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Previo al duelo entre los Diablos Rojos del México y Piratas de Campeche, el ex campocorto fue el encargado de lanzar la primera bola y aprovechó para compartir su visión sobre la evolución del beisbol mexicano.

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“Mi opinión sobre el beisbol mexicano es que ha crecido muchísimo. Sin embargo estamos hablando con los compañeros, que la Liga (mexicana) no es una Liga como la de hace años atrás, es mucho más fuerte, ahora yo creo que la competencia está mucho más dura”, dijo.

Reyes también analizó la actuación de México en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde consideró que el factor determinante no siempre es el talento.

¿Qué le faltó a México para destacar en el Clásico Mundial de Beisbol, según José Reyes?

“Con respecto a qué le faltó a México en el Clásico Mundial de Beisbol, lo mismo que a Dominicana, diría yo: suerte (risas). Tu sabes que la pelota... Nadie daba a Venezuela como favorito en el Clásico, la pelota es un poco confusa, no siempre el mejor equipo va a ganar, sino el equipo que juega mejor en el momento”, señaló.

Sobre sus vínculos con el pelotero mexicano, Reyes no dudó en mencionar nombres importantes.

“Jorge Cantú es de los mios, jugué también con Adrián González, el primera base, el Titán; he tenido muchas amistades de aquí, (Alfredo) Amézaga que lo vi aqui trabajando con Diablos. Me llevo bien con todo el mundo asi que estamos al tiro”, destacó.

Reyes dejó huella en las Grandes Ligas tras debutar en 2003 con los New York Mets. Su velocidad, capacidad ofensiva y carisma lo llevaron a ser cuatro veces All-Star y campeón de bateo en 2011, además de superar los 2,000 imparables en su carrera.