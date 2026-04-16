Rommel Pacheco ve en cada presea ganada para México un golpe de inspiración para los jóvenes atletas de la Olimpiada Nacional

México ha iniciado el 2026 con un brillo especial en el ámbito deportivo. Las preseas conquistadas en disciplinas como Tiro con Arco, Taekwondo y Atletismo han colocado al país en el mapa internacional y, más allá de los resultados, han encendido la ilusión de nuevas generaciones que sueñan con alcanzar la cima.

En este contexto, Rommel Pacheco subrayó el valor de esas medallas, no solo como logros individuales, sino como símbolos de inspiración para quienes comienzan su camino en el deporte.

Con la Olimpiada Nacional arrancando en Puebla, el exclavadista destacó que cada nombre y cada esfuerzo son faros que guían a los jóvenes atletas hacia la convicción de que todo es posible.

"Las medallas logradas recientemente dan el ejemplo a las nuevas generaciones de que todo es posible. Todos tienen sueños y deben trabajar por ellos. Son motivación para todas las generaciones, deben abrazar el deporte para que les cambie la vida", mencionó Pacheco.

Rommel, quien compartió un emotivo discurso a los jóvenes en su participación, pidió poner atención a los chicos, quienes en el futuro pueden tener una trayectoria sobresaliente.

"De aquí van a salir muchas sorpresas, muchos chicos que más tarde van a representar al país y por eso debemos respaldar sus esfuerzos", finalizó.

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