Rommel Pacheco y su plan olímpico para una edición brillante en Los Ángeles 2028

Tras 18 meses al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco ha logrado imprimir un sello de estabilidad y confianza entre los deportistas mexicanos que ya trazan su ruta hacia Los Ángeles 2028.

Consciente de que el camino hacia la máxima justa deportiva exige planificación, el exclavadista ha impulsado un modelo de desarrollo diseñado por exdeportistas, cuyo propósito es orientar cada esfuerzo hacia la excelencia competitiva y la construcción de una actuación memorable para México.

“Había que tener un plan. Lo hicimos con miras a Los Ángeles 2028, pero vamos año con año. En 2026, tenemos los Juegos Centroamericanos, los Olímpicos de la Juventud y varios Mundiales. En esas competencias, hay puntos o se entregan plazas. Se presentaron beneficios para los deportistas. Estamos revolucionando la manera de saber con qué cuentan: Equipo, instalaciones, seguro médico y el plan de competencia”, mencionó, en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

Pacheco subrayó que, detrás de cada medalla y logro, existe una necesidad fundamental: El respaldo económico. Con esa visión, nació “Misión País”, un fondo que busca abrir las puertas a la iniciativa privada para que empresas se conviertan en aliados directos de los atletas.

“Le llamamos ‘Misión País’. Más allá de un patrocinio o un estímulo fiscal, se trata de creer en los atletas. Se les explicó que, para tener mejores resultados, se necesitan recursos. Los empresarios preguntan y se les resuelven dudas. Con esa bolsa se ayudará a los deportistas”, dijo.

Rommel, enterado de que la verdadera medida de su gestión estará en los resultados, compartió su anhelo de ver a México alcanzar una actuación sin precedentes en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Aseguró que el número de preseas obtenidas será, al final, el indicador que defina si su paso por la Conade se recordará como un éxito.