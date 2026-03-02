Rommel Pacheco presume que México es seguro y puede albergar eventos deportivos de primera clase

La inesperada ola de violencia que sacudió a Guadalajara tras la muerte de Nemesio Oseguera, conocido como El Mencho, obligó a World Aquatics a cancelar la Copa del Mundo de Clavados en México, lo que generó incertidumbre sobre la capacidad del país para albergar competencias internacionales. Sin embargo, tras intensas negociaciones en Canadá, el certamen fue reincorporado al calendario deportivo.

En ese contexto, Rommel Pacheco, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), aseguró que México es un país seguro y preparado para recibir grandes eventos, y subrayó que la vuelta del campeonato es prueba de la confianza internacional en la nación.

"México recibió en estos días diferentes eventos internacionales. Ese día se hizo algo importante y luego hubo unos incidentes, pero hoy estamos en la normalidad. México está seguro y, en el tema de clavados, hablamos con los países que van a participar. Por logística se tuvo que mover de fecha, pero lo seguiremos albergando; falta definir la fecha que no afecte el calendario. El deporte da paz", mencionó.

Pacheco afirmó que su experiencia como clavadista internacional fue determinante para disipar las dudas de los dirigentes extranjeros. Al haber compartido competencias y forjado vínculos personales con muchos de ellos, transmitió de manera directa la seguridad de que México está preparado para recibirlos.

"Muchos de los presidentes o entrenadores actuales son contemporáneos míos, entonces me permitió hablarles y expresarles el sentir. Platicamos en conjunto; el ser director de la Conade y conocerlos a todos por mi experiencia como atleta ayudó a que sigamos siendo sede", agregó.

Por último, el exdeportista felicitó a la delegación mexicana que participó en Canadá y que logró cuatro preseas en la primera parada del circuito de Copas del Mundo.

"Me gustaría felicitarlos por el gran trabajo realizado, fueron cuatro medallas y muchas emociones", finalizó.