Cesár Ramos no puede volver a México y queda “atrapado” en Qatar por ataques en Medio Oriente

El arbitraje en nuestro país se encuentra en suspenso, luego de que se revelara que César Arturo Ramos Palazuelos no puede regresar a México por los ataques en Medio Oriente.

El silbante dos veces mundialista (Rusia 2018 y Qatar 2022) está “atrapado” en la capital de Qatar, Doha, luego de que se cerrara el espacio aéreo por el conflicto bélico entre Israel e Irán.

El originario de Culiacán, Sinaloa, se encontraba en Arabia Saudita, ya que fue invitado para dirigir el encuentro entre Al Qadisya y Al-Ettifaq, junto a los árbitros asistentes que forman parte de su tripleta: Alberto Morín y Marco Bisguerra.

César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra están "a salvo en un hotel", de acuerdo con la FMF / FOTO: Imago7

Sin embargo, su vuelo de regreso, con destino a Dallas, tuvo que ser desviado a territorio qatarí, por la situación que se vive en Medio Oriente.

De momento, los tres silbantes mexicanos “se encuentran a salvo en un hotel”, de acuerdo con la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

A través de un comunicado, confirmó la noticia y aseguró que César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra están bien y que se encuentra “en comunicación con las autoridades deportivas y con los árbitros”.

“La FMF ha contado con permanente apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y se mantiene atenta”, publicó.

Además, compartió que, desde el sábado pasado, los silbantes tricolores están viviendo esta situación.

La Comisión de Árbitros informa: pic.twitter.com/G4caX6W0Ds — Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX) March 2, 2026

Cabe resaltar que las invitaciones que recibe César Ramos, junto con su tripleta, para impartir justicia en la Liga de Arabia Saudita forman parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

Todavía no es oficial que el sinaloense formará parte de la lista de la FIFA, pero es, prácticamente, un hecho que así será.

En los próximos días, se confirmará que el que es considerado el mejor árbitro mexicano en la actualidad estará dirigiendo su tercer Mundial.

De esta manera César Arturo Ramos Palazuelos, estará haciendo historia al alcanzar a Marco Rodríguez como el único silbante tricolor en dirigir en tres Copas del Mundo; Chiquimarco estuvo presente en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.