Arturo Brizio pasa estafeta a César Ramos: “Va a ser el mejor árbitro mexicano de la historia”

Desde que se retiró (1998), Arturo Brizio ha sido considerado el máximo exponente del arbitraje en México, por la cantidad de finales que dirigió en Primera División (10) y las dos Copas del Mundo en las que participó como central (Estados Unidos 1994 y Francia 1998).

Sin embargo, el exsilbante piensa que está cerca de perder esa distinción. Para él, César Ramos tiene los suficientes argumentos para quitarle la estafeta.

“Creo que va en muy buen camino para ser considerado el mejor árbitro mexicano de la historia, por números, por todo; es un arbitrazo, un crack dentro de la cancha”, declaró Brizio, en entrevista exclusiva con EL UNIVERSAL Deportes.

Para el dos veces mundialista, es una satisfacción que el culichi sea quien tome su lugar, sobre todo porque fue parte de su formación.

“Es una gran alegría, porque lo quiero como a un hijo. Es muy cercano a mi familia y me hace sentir muy orgulloso, por el granito de arena que pude haber puesto en su carrera y en el tema personal”, añadió.

El expresidente de la Comisión de Árbitros valora muchísimo que Ramos Palazuelos “evidentemente” vaya a ser considerado por la FIFA para ser uno de los árbitros en el Mundial 2026, que sería el tercero que dirija en su carrera (Rusia 2018 y Qatar 2022).

“Para el arbitraje mexicano, es una distinción y una decisión brutal. Ha logrado una longevidad para poder estar en tres Copas del Mundo. Son 12 años estando en el pináculo y no cualquiera lo consigue, no es fácil, en la actividad que sea”, resaltó.

Sobre la posibilidad de que Ramos arbitre la final de la justa mundialista (apenas sería el segundo mexicano, tras Edgardo Codesal), Brizio está seguro de que “tiene la capacidad para eso y más.

“Va a llegar a su tercer Mundial con 42 años, con una madurez plena, en lo físico, técnico y humano; llega en un gran momento. Es un tipo que le gusta a la Comisión de Arbitraje de la FIFA, ha ido a Dubai, Arabia Saudita y Japón... Lo solicitan en todos lados. Ojalá que pueda llegar a lo más alto”, compartió.