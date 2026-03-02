Selección Mexicana: Horario y canales para ver EN VIVO el partido del Tri Femenil HOY lunes 2 de marzo

La Selección Mexicana Femenil encara esta tarde su primer partido oficial del año, cuando visite a su similar de Santa Lucía.

En duelo correspondiente a la Jornada 2 de los Clasificatorios de Concacaf W 2025-26, el Tricolor mide fuerzas con el país caribeño en el Daren Sammy Cricket Ground de Gros Islet.

Con la mente puesta en la Copa del Mundo de Brasil 2027 y en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero conscientes de la “importancia” de este encuentro, Pedro López y sus dirigidas buscarán conseguir su segundo triunfo y alcanzar a Puerto Rico en la cima de la tabla del Grupo A.

Cabe recordar que estos encuentros son de suma importancia porque México deberá clasificar a la Fase Final del torneo de la zona, donde se repartirán los cuatro boletos al Mundial y los tres a la justa olímpica.

Únicamente, quedan seis espacios para el Campeonato Concacaf W, ya que Estados Unidos y Canadá tienen asegurada su presencia.

En su primer partido, la Selección Mexicana Femenil aplastó (0-14) a San Vicente y Las Granadinas, en condición de visitante.

Con siete goles de Charlyn Corral, tres de Lizbeth Ovalle, uno de Scarlett Camberos, uno de Alice Soto, uno de Montserrat Saldívar y uno de María Sánchez, el Tri obtuvo una victoria más que holgada en su debut en los Clasificatorios.

Por su parte, Santa Lucía perdió (3-1) ante Islas Vírgenes en la primera fecha, por lo que tratará de no sufrir una segunda derrota consecutiva.

A pesar de que México es favorito para llevarse el triunfo, el timonel tricolor dejó en claro que quiere que sus jugadoras demuestren esa hambre de querer clasificar a la Copa del Mundo y a los Juegos Olímpicos.

Pedro López quiere que sus jugadoras demuestren hambre sea quien sea el rival de la Selección Mexicana Femenil / FOTO: Imago7

Además, aseguró que se prepararon de la mejor manera, sin importar si el rival era Santa Lucía o Estados Unidos; para él, cada uno de sus contrincantes merece su respeto y no piensa demeritar a ninguno.

Cabe resaltar que el partido de la Selección Mexicana Femenil será transmitido, por lo que los aficionados tricolores podrán disfrutar del “máximo espectáculo” que Blanca Félix prometió que brindarán en el país del Caribe.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana Femenil HOY