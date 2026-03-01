Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO los partidos de media semana por la jornada 9?

Más Información

Después de un fin de semana en el que la cambió de líder con el triunfo del Cruz Azul sobre Monterrey y la derrota de Chivas en Toluca, el torneo Clausura 2026 se prepara para una nueva doble jornada con actividad entre semana.

Llegó la mitad del torneo regular y a esta altura, los equipos empiezan a competir con mayor intensidad para cerrar de la mejor manera el semestre y poder conseguir un lugar en la liguilla para aspirar por el título de campeón.

Dentro de los partidos más atractivos de esta doble jornada, destaca el partido entre Pumas y Toluca, un duelo que podría asegurar a los dirigidos por Efraín Juárez que serían candidatos al título si es que vencen al vigente bicampeón. Cruz Azul, por su parte, visitará a los golpeados Guerreros de Santos Laguna para mantenerse en la cima del campeonato, mientras América recibirá a los Bravos de Juárez buscando recuperarse de la humillación que les dio Tigres.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 9 DE LA LIGA MX?

Cabe recordar que, por distintos eventos en el estadio Akron, el partido entre Chivas y León se reprogramó para el 18 de marzo a las 20:07 horas.

Martes 3 de marzo

Pachuca vs Necaxa

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX

Santos Laguna vs Cruz Azul

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: ViX

Atlético de San Luis vs Mazatlán

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ViX

Pumas vs Toluca

  • Hora: 21:10 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Miércoles 4 de marzo

Rayados de Monterrey vs Querétaro

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: ViX

Puebla vs Tigres

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: TV Azteca

Atlas vs Tijuana

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: ViX

América vs Juárez

  • Hora: 21:00 horas
  • Transmisión: TUDN y ViX

