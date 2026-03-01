Sergio Canales alza la voz ante la ola de malos resultados de Rayados

Rayados de Monterrey enfrentó como local al Cruz Azul en el duelo de la Jornada 9 del Clausura 2026, pero para su mala suerte cayeron 0-2 y sumaron su cuarta derrota de la campaña, por lo que Sergio Canales lanzó un mensaje en sus redes.

Su caída frente a La Máquina fue la tercera derrota en sus últimos cinco encuentros de la temporada. Ante los malos resultados del equipo regiomontano, la afición ha comenzado a mostrar su irritación contra los jugadores y así lo mostraron el sábado al abuchearlos una vez finalizado el juego.

¿Qué dijo Sergio Canales al finalizar el partido vs Cruz Azul?

Luego de haber caído ante el cuadro celeste y sumar otro descalabro, el capitán español de La Pandilla re pronunció en redes, aceptando que no ha estado en su mejor nivel durante estos encuentros.

Lee también La Selección Mexicana Femenil únicamente piensa en el Mundial y en los Juegos Olímpicos

"Asumo mi responsabilidad. Soy consciente de que no estoy aportando al equipo todo cuanto puedo y lo acepto sin excusas. A este grupo no tengo nada que reprocharle, al contrario, estoy profundamente orgulloso de cada uno de ellos", comenzó el ex del Betis.

Asimismo, Canales aseguró que seguirá exigiéndose para alcanzar la versión con la que ha conquistado a la afición.

"No me voy a rendir. Seguiré trabajando hasta estar a la altura de este equipo. Saldremos juntos de esta situación", concluyó.