Cruz Azul es nuevo líder de la Liga MX tras vencer a Monterrey

Salieron rayados. Cruz Azul aprovechó el tropiezo de Chivas para colocarse como nuevo líder de la Liga MX, tras imponerse a Monterrey 0-2 en el Estadio BBVA y así llegar a 19 unidades en el torneo.

Los celestes conquistaron la cima del campeonato con las anotaciones de Rodolfo Rotondi (18) y de Agustín Palavecino (61).

Como una auténtica locomotora, así arrancaron los de la Noria el duelo ante La Pandilla. Con apenas 10 minutos en el marcador, el 'Toro' Fernández embistió el área de Rayados y, cuando preparaba su disparo con la pierna derecha, Stefan Medina lo trastabilló y el silbante marcó penalti a favor de los celestes.

En la zurda de Paradela estuvo la oportunidad para irse al frente, pero el 'Mochis' Cárdenas adivinó el tiro del argentino para evitar un gol tempranero en su contra.

Lee también Puebla derrota al Atlético de San Luis con gol de último minuto

¡Penalti para Cruz Azul! El 'Toro' Fernández fue derribado en el área chica y el 'Mochis' le ataja el cobro a Paradela pic.twitter.com/icBWygCgmg — TUDN MEX (@TUDNMEX) March 1, 2026

Así como el estadio rugió por la intervención de su arquero, ocho minutos después se quedó mudo. Fernández fue punzante en su desborde, metió un centro potente que rechazó Víctor Guzmán, pero para su mala fortuna el balón le cayó a Rotondi. Con un fuerte disparo de derecha más un pequeño desvío, Cruz Azul tomaba la ventaja en el marcador al minuto 18.

Sergio Canales cimbró el travesaño de Gudiño al minuto 22, luego de cobrar un tiro libre. Esa acción fue la de mayor peligro por parte de los regiomontanos en la primera mitad.

Lee también Germán Berterame no pierde la fe de estar en el Mundial con México

Cerca del final de la primera parte, Omar Campos quedó de frente al arco y con un zurdazo se quedó a centímetros del segundo tanto cementero.

En la segunda parte se confirmó el dominio del Cruz Azul sobre Monterrey.

Al 55', una desatención defensiva le dejó el balón a Paradela, filtró para el 'Toro' y lo dejó mano a mano frente al 'Mochis', pero su disparo de izquierda se estrelló en el poste y se perdió una gran oportunidad de aumentar la ventaja.

En el minuto 61, Palavecino encontró el 0-2. El mediocampista argentino se animó a pegarle desde fuera del área y, aunque se resbaló, el esférico se incrustó en el arco de Rayados para sellar el resultado.

Cruz Azul es una auténtica máquina que trabaja de forma magnífica bajo las órdenes de Nicolás Larcamón, técnico que sigue siendo cuestionado por la afición pese a tenerlos en el liderato.