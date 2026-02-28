Puebla derrota al Atlético de San Luis con gol de último minuto

"¡Fuera Abascal, fuera Abascal!", gritaba la afición del Atlético de San Luis, luego de ver como su equipo se quedaba sin puntos al caer 0-1 en la Jornada 8 contra el Puebla con gol de Esteban Lozano.

Con el sol a plomo en el Estadio Alfonso Lastras ambas escuadras intentaron anteponerse al calor, factor importante en los primeros minutos que mermó la intensidad de los equipos.

Los poblanos fueron los primeros en buscar incomodar a la zaga rival. En apenas dos minutos de juego, Velasco asistió a Organista, quien de cabeza se quedó cerca de romper el cero en el marcador.

Lee también Selección Mexicana: Miguel Herrera comparte qué jugadores cree que ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026

De inmediato, Sébastien Salles-Lamonge reaccionó por parte de los potosinos con un disparo desde fuera del área, ocasionando una reacción de Ricardo Gutiérrez.

La más clara del San Luis llegó al minuto 11. Joao Pedro probó desde dentro del área, Gutiérrez se lanzó para evitar el gol, pero en su rechace le dejó el esférico a Santiago Muñoz; sin embargo, el delantero local desperdició la oportunidad de adelantar a su escuadra tras mandar fuera su disparo.

Para el minuto 27, Puebla tuvo que ajustar desde la banca por la lesión del canterano Eduardo Navarro, quien le dio su lugar en la defensa a Luis Rey Mejía

Así fue el transcurso de los primeros 20 minutos del encuentro, cada equipo se presentó con jugadas de peligro en el área rival, pero por las acciones de los arqueros y la mala puntería de los atacantes, el marcador no se movió.

Lee también Jonathan Espericueta confesó que Tigres recibió incentivos económicos de un equipo que les ganó una final

Ya en el segundo tiempo, el sol se ocultó y eso ayudó a que el partido se reanudara con un sabor distinto al de la primera parte.

El cuadro local buscó la iniciativa desde esos primeros instantes, encontrándose con un Puebla que también quería tomar el balón para ocasionarle daño.

Los minutos se estaban consumiendo de a poco y el empate parecía la opción más realista para este encuentro, pese a que el San Luis había mostrado gran mejoría respecto a la primera mitad con ciertas jugadas de peligro.

Andrés Sánchez intentó cortar un tiro de esquina al minuto 90, pero su pésima salida abrió la puerta al re centro de Bryan Garnica que encontró solo a Esteban Lozano, quien hizo el tanto de la victoria para el Puebla.