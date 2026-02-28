Miguel Herrera confiesa qué jugadores cree que ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026

Cada vez falta menos para el debut de México contra Sudáfrica en el Mundial 2026 y aunque Javier Aguirre ha declarado que todavía no tiene el 100 por ciento de su equipo confirmado, expertos y exdirectores técnicos del Tri ya dieron su pronóstico sobre qué equipo debe parar el Vasco el próximo 11 de junio.

Uno de ellos es Miguel Herrera, actualmente comentarista de Televisa, que fue invitado al programa Faitelson Sin Censura, conducido por David Faitelson, y fue cuestionado sobre qué jugadores se perfilan para ser titulares en el Tri contra los 'Bafana Bafana'.

El 'Piojo' tiene claro que la formación debe ser 4-4-3, una de las más repetidas en este tercer ciclo de Aguirre.

“Hoy el portero es Tala (Rangel), en la defensa estaría Richard Ledezma, Montes, Johan Vásquez y por izquierda Jesús Gallardo, Mateo Chávez no creo que le compita”, declaró Herrera, dejando como sorpresa la presencia del lateral de las Chivas, quien tuvo su debut con el Tri apenas en enero y que viene de anotarle a la selección de Islandia.

En la idea del Piojo, el capitán de México debe ser Edson Álvarez porque “es el referente, el líder del grupo, porque refleja mucho y ayuda mucho a la gente, acompañado de Marcel Ruiz y ojalá se recupere al 100 Gilberto Mora.

Aunque destacó que Álvaro Fidalgo tendrá que ganarse un lugar, aseguró que Roberto Alvarado y Alexis Vega tienen "su lugar asegurado".

Finalmente, no hubo sorpresas en el ataque al mencionar a Raúl Jiménez como líder de los delanteros, pensando en Armando González como acompañante, así como Santiago Giménez, Julián Quiñones y Germán Berterame.

