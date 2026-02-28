Óscar 'Conejo' Pérez revela quién debe ser el portero titular de México en el Mundial 2026

Después de que Raúl Rangel jugara de inicio contra Islandia en el último partido amistoso de la Selección Mexicana, las sospechas de que Javier Aguirre ya tiene definido a su portero titular para el Mundial 2026 cobraron mayor fuerza. Sin embargo, el Vasco mantiene que todavía nadie tiene su lugar asegurado. Un viejo conocido del estratega tricolor, Óscar 'Conejo' Pérez, confesó quién debería ser su primera opción.

Como cada convocatoria en los últimos tiempos, la portería tricolor parece disputarse entre el 'Tala' Rangel, Luis Ángel Malagón y Carlos Acevedo, aunque este último podría perder su lugar contra Guillermo Ochoa.

En la reciente llegada del trofeo de la Copa del Mundo al país, el 'Conejo' fue uno de los invitados especiales para recibir el objeto más preciado de todos y allí, fue cuestionado sobre quién debería ser titular.

“Si me dices que hay que elegir hoy, yo veo a Raúl (Rangel) más asentado, se está consolidando más, está manteniendo un nivel. Yo creo que él puede estar (como titular)”, declaró el exportero mexicano.

Cabe recordar que Pérez fue titular en dos Mundiales con la camiseta tricolor. Primero, lo fue en Corea-Japón 2002 y después, con polémica incluida, en Sudáfrica 2010.

Por lo mismo, y siendo uno de los jugadores que más conoce al Vasco, el 'Conejo' reconoció que el Tala no debe confiarse y que Malagón e incluso Ochoa tienen la posibilidad de ganarse el puesto.

