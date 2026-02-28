Chivas pierde con Toluca y deja escapar el superliderato del Clausura 2026

La impresionante racha de seis victorias consecutivas que logró y que lo tenían como superlíder era demeritada por sus detractores porque, quitando al América, no se había enfrentado a ningún candidato al título y que su verdadero nivel lo tendría que demostrar ante otra clase de rivales.

Sin embargo, las pruebas de fuego ya se presentaron y no pudo superar ninguna.

Las Chivas perdieron (2-0) con el Toluca y permitieron que el superliderato del Clausura 2026 se le escapara de las manos.

Ahora, con dos derrotas en fila, hay más dudas que certezas en el seno rojiblanco.

Contra el Cruz Azul, con quien perdió el invicto en la última jornada, el equipo de Gabriel Milito dejó buenas sensaciones; como estaba acostumbrado a hacerlo en la mayoría de sus partidos previos.

Pero, ante los Diablos Rojos, la situación fue diferente. El Rebaño no encontró claridad en la zona de definición y fue sorprendido, desde el inicio del encuentro.

En 15 minutos, ya se encontraba abajo en el marcador por una diferencia de dos goles. Ya no fue capaz de reponerse. Ni siquiera pudo conseguir el famoso tanto de la honra.

Jesús Gallardo (4') y Jorge Díaz (15') fueron los verdugos de las Chivas. Ambos jugadores escarlatas, aprovecharon errores puntuales de su rival.

La anotación del seleccionado mexicano llegó por la vía del penalti, tras una falta de Richard Ledezma sobre Paulinho, que fue revisada y validada gracias al VAR.

El segundo gol cayó por una descoordinación en el centro del campo y en la zona defensiva rojiblanca. La gran jugada colectiva escarlata culminó con el balón al fondo de las redes.

Como era de esperarse, por tratarse de un duelo de Liguilla adelantado, la polémica se presentó en el estadio Nemesio Diez con dos decisiones del árbitro asistente número uno, quien decidió levantar su bandera para anular dos anotaciones (22' y 32') de Armando González por fuera de juego; aunque, el primero fue más dudoso que el segundo. La Hormiga se quedó con ganas de celebrar.

Por si fuera poco, el cambio por lesión de Luis Romo aumentó la incertidumbre en el Rebaño. El capitán rojiblanco apenas se había recuperado y tuvo que abandonar el juego con evidente dolor.

Las Chivas necesitan recuperar el funcionamiento que los tenía en lo más alto de la clasificación. Ahora, tienen que pensar en otro de sus acérrimos rivales. El Atlas ya los espera, con ansias, en el Clásico Tapatío.