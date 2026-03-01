Más Información

Sergio Canales alza la voz ante la ola de malos resultados de Rayados

América es víctima de los mejores MEMES luego de ser humillado por Tigres

Pato O'Ward termina quinto en primera carrera del año de IndyCar

La Selección Mexicana Femenil no demerita a Santa Lucía: “Es una de cuatro finales que tenemos”

Kevin Berlín y Randal Willars se cuelgan la plata en la Copa del Mundo de Clavados

A pesar de que sueñan con clasificar a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028, al interior de la , son conscientes de que deben ir paso a paso porque todavía tienen un largo camino que recorrer.

Antes de pensar en obtener su boleto para ambos torneos, Pedro López les pide a sus jugadoras que se enfoquen en “el reto” que será enfrentarse mañana a Santa Lucía, en la Jornada 2 del Clasificatorios Concacaf W 2025-26.

“[Quiero] recordarles a las jugadoras la importancia de este partido; es una de las cuatro finales que nos quedan para estar en la Copa del Mundo y en los Juegos Olímpicos”, resaltó.

Para el timonel tricolor, lo más importante para este duelo ante el país caribeño es “cuidar los detalles y saber cómo manejar las sensaciones” en condición de visitante, sin pensar en “quien sea el rival”.

“Lo que este equipo tiene que demostrar es el hambre, la capacidad y la disposición de las jugadoras a dar un paso más [rumbo al objetivo]. Independientemente, si es Santa Lucía o Estados Unidos, a todos los analizamos y nos preparamos de la misma manera”, puntualizó.

Pedro López les pidió a sus jugadoras que demuestren sus ganas de clasificar al Mundial y a los Juegos Olímpicos sin importar el rival que tengan enfrente / FOTO: Imago7
Al igual que el seleccionador, Blanca Félix considera que deben centrarse en este duelo antes “ir más lejos”.

“Nuestro funcionamiento ha sido partido a partido y el que viene siempre es el más importante; los entrenamientos se trabajan con ese propósito y la preparación siempre es a tope, [aunque], el objetivo en común es claro”, externó.

La portera de las añadió que están listas para encarar su primer juego del año y que lo harán con el hambre de ofrecer un “gran espectáculo”.

“Hemos analizado las fortalezas del equipo rival y hemos trabajado con base a eso. El equipo está con ese compromiso y esas ganas de salir a representar a México como se debe; queremos buscar el máximo nivel”, añadió.

