México derrota con autoridad a Islandia en Querétaro

Jugar el partido entre México e Islandia a puerta cerrada fue una remota opción sobre la mesa. Por fortuna de todos, no fue así. Tanto la Selección Mexicana como la afición queretana, cumplieron con las expectativas. Tres goles rojiblancos, tres estrenos.

Entre la incertidumbre y el miedo luego de los sucesos violentos del pasado domingo en diversos estados de la República Mexicana, el triunfo del Tricolor (4-0) sobre los europeos suponen un bálsamo para los 31 mil 611 espectadores que asistieron al estadio Corregidora.

Entre varios elementos que conformaron las convocatorias de enero y febrero, hay un nombre que resalta con marca textos fluorescente en la lista de Javier Aguirre: Armando "La Hormiga" González, el delantero del Guadalajara.

Lee también Andrés Lillini sobre las categorías inferiores: México está muy por encima de Estados Unidos

Antes de la primera Fecha FIFA del año, los jugadores de la Liga MX recibieron su oportunidad y parece que el atacante de las Chivas superó la prueba. Con buena participación en enero y un gol con asistencia frente a Islandia, La Hormiga alza la mano para ser uno de los cuatro delanteros que el Vasco pretende llevar al próximo Mundial. Su buen momento con su club

Con goles de Richard Ledezma (22'), Armando González (24'), Jesús Gallardo (60') y Brian Gutiérrez (90+1'), la Selección Mexicana sumó su tercera victoria en fila en lo que va del año 2026, de nueva cuenta con base rojiblanca. Seis elementos del Rebaño arrancaron de inicio.

Lee también Fuerzas Armadas reciben homenaje previo al México vs Islandia en el estadio Corregidora

Al igual que en los partidos frente a Panamá y Bolivia, en el arco volvió a aparecer Raul 'Tala' Rangel. A falta de cinco partidos antes del debut en la Copa del Mundo, parece que el meta del Guadalajara lleva la delantera.

El Tricolor cumplió en su presentación como local en 2026. El Cielito Lindo, Negrita de mis pesares, El Rey, entre otras canciones mexicanas, retumbaron como hace tiempo no lo hacían. La ilusión parece regresar.

México selló su último partido con triunfo antes de la primera Fecha FIFA en marzo. Portugal y Bélgica ya se acercan, dos pruebas con sensaciones ya mundialistas.