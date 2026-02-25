Andrés Lillini sobre las categorías inferiores: México está muy por encima de Estados Unidos

Andrés Lillini se ha convertido en una pieza fundamental en la captación de talentos juveniles en el futbol mexicano. Su andar en territorio nacional es calificado y los resultados lo respaldan.

Culpable de "adueñarse" de nombres como Obed Vargas (Atlético de Madrid) o Brian Gutiérrez (Chivas), jugadores que tienen la doble nacionalidad, pero que eligieron quedarse con México.

Para el formador argentino, hoy director de categorías menores de la Selección Mexicana, en el futbol nacional se trabaja mejor que en la MLS, en cuanto a trabajo de Fuerzas Básicas se refiere.

"No, al contrario. Tengo una opinión muy particular, México está muy por encima del trabajo en categorías menores que Estados Unidos. Por estructura, metodología, capacitación de los entrenadores", declaró Lillini durante el segundo Congreso de la Federación Mexicana de Futbol.

"El 80 por ciento de las Selecciones se siguen conformando con jugadores de la Liga MX. Lo que creemos de fuera es que, por ejemplo en el Mundial Sub 20, Emanuel Ochoa y Obed Vargas venían de fuera, los demás son de Liga MX", explicó el también extécnico de los Pumas.

Lillini se ha encargado de ampliar el radar con jóvenes futbolistas que poseen nacionalidad mexicana y estadounidense. Convencer a sus familiares, mostrar proyectos interesantes y motivar para que su decisión sea Tricolor es el gran reto del argentino.

"La Liga MX en todas las áreas es muy superior a todo el trabajo de Estados Unidos", concluyó contundente Andrés Lillini quien tomó ese cargo directivo desde 2023.