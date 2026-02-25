La Selección Mexicana Femenil se enfoca en Santa Lucía antes de pensar en Brasil

México Femenil afronta dos duelos de máxima importancia durante esta semana que viene. Primero, el Tri se mide a Santa Lucía y después reciben en casa a la toda poderosa Brasil.

El duelo ante la selección caribeña corresponde a las Eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial Femenil 2027, por lo que el cuadro de Pedro López es consciente de la importancia del mismo.

“Tenemos un partido muy importante ante Santa Lucía que nos suma en nuestro camino al Mundial”, señaló Fátima Servín.

Claramente el partido ante Brasil es un gran atractivo para todas las convocadas a esta Fecha FIFA, pero no comen ansias de enfrentar a las sudamericanas y se enfocan en superar primero a la nación del Caribe oriental.

“Sabemos de la importancia de esta convocatoria. Es uno de los partidos más importantes, nos puede meter al Mundial y a los Juegos Olímpicos. Todas aquí estamos muy conscientes de esos dos partidos, pero el primero y más importante es contra Santa Lucía. No hemos tocado mucho a Brasil”, puntualizó Alexia Delgado de Tigres.

¡Primero está Santa Lucía! 🇱🇨



Alexia Delgado asegura que la atención de la Selección Mexicana está puesta en el partido de la eliminatoria mundialista, que es antes de jugar ante Brasil. 🇧🇷 pic.twitter.com/mQPCH5wVZa — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 25, 2026

¿Cómo esperan el duelo ante la selección de Brasil?

La emoción de medirse a la Scratch Du Oro es palpable y más porque se trata de un juego en casa. El próximo 7 de marzo, el cuadro tricolor se mide a las brasileñas en el Estadio Ciudad de los Deportes y para Fátima Servín jugar en ese recinto les dará fuerza para buscar la sorpresa.

“Siempre es bonito jugar en casa. Ya hemos jugado mucho aquí, se siente esa energía, tanto nosotros como los rivales sienten el poder de la afición mexicana”, destacó Fátima.

“Esos son los rivales (contra) los que queremos jugar, que queremos enfrentar y sobre todo a los que les queremos ganar. Tenerlos aquí en nuestra casa y con nuestra afición es muy importante”, destacó Delgado sobre el choque contra las números seis del mundo.