Brandon Moreno y una noche amarga al caer ante Kavanagh en UFC México

Alexander Zverev y Marcelo Melo se coronan como campeones en dobles del Abierto Mexicano de Tenis

MEMES reaccionan a derrota de Chivas y liderato del Cruz Azul

Cruz Azul es nuevo líder de la Liga MX tras vencer a Monterrey

Queda definida la final del torneo de dobles del Mérida WTA 500

Durante la Jornada 8 del Clausura 2026 estaba en juego el liderato de la Liga MX, donde para buscar seguir en la punta de la clasificación, pero al no conseguirlo perdieron ese puesto. La victoria del Cruz Azul los colocó como los mandamás del torneo.

con la misión de mantenerse como líderes, pero su partido fue espantoso en los primeros minutos en los que cayó la primera anotación del equipo local por una equivocación de Richy Ledezma, quien regaló un penalti.

Al final, el Rebaño cayó 2-0 en Toluca y se quedaron con las manos vacía, sin puntos y sin liderato.

Después de finalizar este duelo, Cruz Azul se metió al Estadio BBVA sabiendo que un triunfo los pondría como líderes del torneo. El equipo celeste fue inmensamente superior a los Rayados y así lo demostró durante todo el partido.

Rotondi y Palavecino se encargaron de hacer los goles de esta noche y así colocar a los cruzazulinos en la parte más alta de la clasificación del futbol mexicano.

