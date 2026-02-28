MEMES reaccionan a derrota de Chivas y liderato del Cruz Azul

Durante la Jornada 8 del Clausura 2026 estaba en juego el liderato de la Liga MX, donde Chivas debía vencer al Toluca para buscar seguir en la punta de la clasificación, pero al no conseguirlo perdieron ese puesto. La victoria del Cruz Azul los colocó como los mandamás del torneo.

El cuadro rojiblanco visitó a los Diablos Rojos con la misión de mantenerse como líderes, pero su partido fue espantoso en los primeros minutos en los que cayó la primera anotación del equipo local por una equivocación de Richy Ledezma, quien regaló un penalti.

Al final, el Rebaño cayó 2-0 en Toluca y se quedaron con las manos vacía, sin puntos y sin liderato.

Después de finalizar este duelo, Cruz Azul se metió al Estadio BBVA sabiendo que un triunfo los pondría como líderes del torneo. El equipo celeste fue inmensamente superior a los Rayados y así lo demostró durante todo el partido.

Rotondi y Palavecino se encargaron de hacer los goles de esta noche y así colocar a los cruzazulinos en la parte más alta de la clasificación del futbol mexicano.

Los mejores MEMES de Chivas y Cruz Azul

Amaury mandando de regreso al plantel de Chivas en autobús de línea ADO después de que perdieran el lideratopic.twitter.com/C1jtYXoBb2 — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 1, 2026

Ya estamos despidiendo al liderato de Chivas como él hubiera querido.pic.twitter.com/82zZVDFoIW — Sergio 🇫🇷 (@Seergiot3ck) March 1, 2026

QEPD el Club Deportivo Guadalajara.



2026-2026



pic.twitter.com/HvTqUjitm4 — 𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 🐐 (@Diegoobrizuela) March 1, 2026

Lo que duró el prime de las Súper Chivas de Milito: pic.twitter.com/2HZlasz2DY — Noubari (@Noubariii) February 28, 2026

Yo cuando veo que por quedarme dormido me perdí el Iran vs EUA



Pero aún puedo ver Chivas vs Toluca, Cruz Azul vs Rayados y America vs Tigres



pic.twitter.com/6KofddnoMM — Cosas de mamadores (@EsDeMamador) February 28, 2026

El torneo de chivas resumido en 17 segundos. pic.twitter.com/yeJni10Mml — Toluca Datos del bicampeón (@TolucaFCdatos) March 1, 2026

Jajaja mis @Chivas jugando culero para que el Vasco Aguirre no se lleve a nadie al mundial pic.twitter.com/9gJmpsJSlH — RebañoGirls🎙️ (@Rebanogirlspod) February 28, 2026

Hace frío en la cima



Cruz Azul allá arriba, respirando aire puro…

mientras abajo varios ya están congelados, otros ni subieron y unos más se perdieron en el camino buscando grandeza que nunca existió.



La Máquina líder.

Y el que no aguante la altura… pic.twitter.com/Wn0aStnbl4 — Trusazulismo 💙🚂 (@Trusazulismo) March 1, 2026

✅Cruz Azul le gano al mejor Rayados de la historia

✅Buenos Minutos del mago negro Ebere

✅José pessi rabiando

✅Aizen

✅PalaNeighbor en su puto prime

✅Cruz Azul en la Punta

✅El Bald Rotondi no dio pena pic.twitter.com/VhvCm6q2M5 — Xandrō (@Chandrosports) March 1, 2026