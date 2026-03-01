Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 tras la Jornada 8?

El Clausura 2026 continúa su curso y, rápidamente, llegó a la mitad de su calendario con el fin de la Jornada 8.

La siguiente fecha del torneo está a la vuelta de la esquina, por lo que cada vez se vuelve más importante para cada equipo no dejar escapar puntos.

Este sábado 28 de marzo, concluyó la octava jornada con la goleada (1-4) que le propinaron los Tigres al América en su propia casa.

Luego de nueve partidos que tuvieron de todo, el próximo martes 3 de marzo arranca una nueva fecha del actual certamen.

Mientras tanto, la Liga MX tiene a un nuevo líder y a dos clubes que todavía se mantienen invictos.

Con su victoria (0-2) sobre el Monterrey y con la derrota (2-0) que sufrieron las Chivas ante el Toluca, el Cruz Azul asaltó la cima de la tabla general.

La Máquina llegó a 19 puntos y le arrebató al Rebaño el superliderato, gracias a las seis victorias y a un empate que ha conseguido.

Incluso, el equipo rojiblanco cayó al tercer lugar, ya que los Diablos Rojos eran sus rivales directos y lo alcanzaron con 18 unidades.

Las Chivas perdieron con el Toluca y dejaron escapar el superliderato del Clausura 2026 / FOTO: Imago7

Su diferencia de goles (+4) es menor que la del bicampeón del futbol mexicano (+9) y, por lo tanto, cayó dos escalones en la clasificación.

Con su triunfo, la escuadra de Antonio Mohamed también logró mantener su invicto en el Clausura 2026. Después de ocho jornadas, todavía no sabe lo que es perder.

Sin embargo, no es el único equipo que tienen esa distinción, ya que los Pumas tampoco han sufrido ni una sola derrota en el certamen.

Los Pumas se mantienen invictos tras las primeras ocho jornadas del Clausura 2026 / FOTO: Imago7

En la Jornada 9, ambos clubes chocarán en el estadio Olímpico Universitario y pondrán en juego su invicto.

Con el Cruz Azul, el Toluca, las Chivas y los Pumas, la parte alta de la tabla está que arde; los cuatro están peleando cada semana pro no bajar posiciones.

Mientras que el Pachuca, los Tigres, el Atlas y el América luchan por permanecerse dentro de la zona de Liguilla.

El Monterrey, el León, el Tijuana y el Necaxa se mantienen al acecho de los primeros ocho lugares, para no rezagarse en la clasificación.

El Puebla, el Atlético San Luis, el FC Juárez, el Mazatlán FC, el Querétaro y el Santos se encuentran en los últimos lugares.

¿Cómo marcha la tabla general del Clausura 2026 de la Liga MX tras la Jornada 8?