Después de la derrota con el Toluca, el director técnico de las Chivas, Gabriel Milito, fue autocrítico y reconoció que su equipo no estuvo a la altura del bicampeón del futbol mexicano.

“El rival te exige mucho y no tuvimos un rendimiento como esperábamos, como lo habíamos tenido; sin duda, nos superó y el resultado va de la mano del rendimiento que tuvimos. Ellos marcaron la diferencia y, contra semejante, equipo es complicado [venir de atrás]”, declaró.

En conferencia de prensa pospartido, el timonel rojiblanco admitió que ofrecieron un “partido tan malo” que merecieron la derrota, aunque, dejó en claro que perdieron con el mejor club de la Liga MX del último año.

“No hay que perder de vista cuál es la realidad… es un equipo bien trabajado, muy hecho; no es casualidad que hayan sido bicampeones del futbol mexicano. Nosotros somos un equipo en proyección y vamos a tener estas caídas, [pero] nos tienen que servir de experiencia para crecer y competir mejor”, manifestó.

De igual forma, aceptó su porcentaje de culpa tras dejar escapar el liderato y lamentó que sus Chivas recibieran “los goles rápidamente” porque ya no pudieron reponerse, ni con las variantes que intentó.

“[Debo] tomar mejores decisiones porque, evidentemente, con las que tomé no fui capaz de ayudar lo suficiente al equipo y esa una responsabilidad que debo asumir; estos chicos juegan mejor de lo que se vio hoy (ayer)”, añadió.

Sobre la polémica arbitral, por los dos goles anulados a Armando “La Hormiga” González, Gabriel Milito sentenció que no tenía “nada que decir” y que prefiere “darle vuelta a la página” para preparar el Clásico Tapatío ante el Atlas.