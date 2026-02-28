Toluca vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Las Chivas visitan al Toluca esta tarde en el estadio Nemesio Diez, en uno de los duelos más atractivos de la Jornada 8 de Clausura 2026.

El Rebaño viene de perder su invicto con el Cruz Azul, por lo que busca revancha y quiere que los Diablos Rojos paguen las consecuencias.

A pesar de la derrota, la escuadra de Gabriel Milito se mantuvo como superlíder general, pero hay tres equipos que le siguen los pasos muy de cerca, entre ellos, el bicampeón del futbol mexicano. Hoy, en la Bombonera, habrá más que tres puntos en juego. El ganador se quedaría con el primer de la clasificación; aunque, el conjunto escarlata tendría que esperar el resultado del Cruz Azul.

Partidazo el que protagonizarán rojiblancos y choriceros en la capital del Estado de México; los dos buscarán demostrar que son serios candidatos al título.

Las Chivas se meten al mismísimo infierno, donde apenas suman una victoria en sus últimas 10 vistas, en juegos de Liga MX. La última ocasión que el Rebaño derrotó al Toluca, en su propia cancha, fue en el Apertura 2019, es decir, hace más de seis años.

Aunque, han obtenido siete empates, por sólo dos derrotas. Le cuesta mucho trabajo ganar, pero tampoco pierde con facilidad en el inmueble mexiquense. Para los dirigidos por Gabriel Milito, será una dura prueba la que tendrán esta tarde, sobre todo, porque se enfrentarán a la mejor defensivo del certamen.

Los Diablos Rojos apenas han recibido dos goles en los siete partidos que se han disputado hasta el momento. Mientras que las Chivas cuentan con la tercera mejor ofensiva, gracias a las 12 anotaciones que ha marcado.

En el tema estadístico individual, también habrá mucho en juego. Tanto Armando González como Paulinho, tratarán de acercarse a Joao Pedro, el líder de la tabla de máximos goleadores del Clausura 2026, con siete dianas. La Hormiga cuenta con cinco tantos; mientras que el tricampeón de goleo tiene cuatro.

Diego adelantado de Liguilla entre el Toluca y las Chivas. La cima de la clasificación está en juego. Para ambos, es una gran prueba para medir en qué nivel se encuentran de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

Horario y canales para ver EN VIVO Toluca vs Chivas HOY

Toluca vs Chivas

Fecha: Sábado 28 de febrero

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: Azteca7/FOX/FOX One

