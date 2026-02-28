Más Información

UFC México: Horarios y canales para ver a Brandon Moreno, David Martínez y Regina Tarín este 28 de febrero

Osmar Olvera y Juan Celaya ganan medalla de plata en la Copa del Mundo de Clavados

Esposa de Luis Ángel Malagón lanza sentido y misterioso mensaje en redes sociales: "Nada queda oculto para siempre"

Regina Tarín: La mexicana que cumplirá su sueño de debutar en la UFC

Abierto Mexicano de Tenis: Horario y canales para ver EN VIVO las finales; hoy, sábado 28 de febrero

Este sábado continúa la actividad de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la con los cinco partidos restantes, después de un viernes cargado de encuentros. Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los juegos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido del día será entre Atlético de San Luis y Puebla en el estadio Libertad Financiera. Sin embargo, a la misma hora, los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas se llevarán los reflectores en el Nemesio Diez. El Rebaño pondrá en juego su liderato en casa del bicampeón.

Más tarde, mientras León y Necaxa se enfrentan en el Nou Camp, en la Sultana del Norte, habrá otro partido de alto impacto. Después de recibir la visita de los aficionados entre semana para exigirles resultados, los Rayados de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a la Máquina del Cruz Azul, que busca subir al primer lugar de la clasificación.

Finalmente, en el último partido de la jornada, América será anfitrión de los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes, ambos con la obligación de sumar tres puntos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026?

Atlético de San Luis vs Puebla

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Toluca vs Chivas

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Azteca 7 y FOX

Rayados vs Cruz Azul

  • Hora: 19:05 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (canal de YouTube)

León vs Necaxa

  • Hora: 19:06 horas
  • Transmisión: FOX

América vs Tigres

  • Hora: 21:10 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (canal de YouTube)

