Este sábado continúa la actividad de la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX con los cinco partidos restantes, después de un viernes cargado de encuentros. Afortunadamente para los amantes del futbol, tres de los juegos serán transmitidos por televisión abierta.

El primer partido del día será entre Atlético de San Luis y Puebla en el estadio Libertad Financiera. Sin embargo, a la misma hora, los Diablos Rojos del Toluca y las Chivas se llevarán los reflectores en el Nemesio Diez. El Rebaño pondrá en juego su liderato en casa del bicampeón.

Más tarde, mientras León y Necaxa se enfrentan en el Nou Camp, en la Sultana del Norte, habrá otro partido de alto impacto. Después de recibir la visita de los aficionados entre semana para exigirles resultados, los Rayados de Monterrey reciben en el Gigante de Acero a la Máquina del Cruz Azul, que busca subir al primer lugar de la clasificación.

Finalmente, en el último partido de la jornada, América será anfitrión de los Tigres en el estadio Ciudad de los Deportes, ambos con la obligación de sumar tres puntos.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO cada partido.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 8 DEL CLAUSURA 2026?

Atlético de San Luis vs Puebla

Hora: 17:00 horas

Transmisión: ESPN, Disney+ y ViX

Toluca vs Chivas

Hora: 17:00 horas

Transmisión: Azteca 7 y FOX

Rayados vs Cruz Azul

Hora: 19:05 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (canal de YouTube)

León vs Necaxa

Hora: 19:06 horas

Transmisión: FOX

América vs Tigres

Hora: 21:10 horas

Transmisión: Canal 5, TUDN, ViX y Layvtime (canal de YouTube)

