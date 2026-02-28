Estadio Azteca toma forma, a un mes de su reapertura con el juego México vs Portugal

En un mes, el Estadio Azteca abrirá nuevamente sus puertas. El encuentro entre las selecciones de México y Portugal será el primero en esta nueva etapa del Coloso de Santa Úrsula y la gran incógnita es saber si estará al 100% para esa velada.

El gran inmueble de la Calzada de Tlalpan parece vivir dos realidades, a 28 días de su reapertura. Mientras dentro parece avanzar, fuera las cosas dejan más dudas que certezas.

El verde césped del hoy llamado Estadio Banorte ya luce a plenitud, según muestran las tomas aéreas hechas por EL UNIVERSAL Deportes, así como el avance en la colocación de las nuevas butacas. Ya sólo falta la parte en la que está construido el nuevo túnel, en una zona lateral.

Algunas partes construidas a la mitad del inmueble ya presumen un avance considerable, así como cambios en la fachada.

Sin embargo, las calles sin pavimentar, las montañas de cascajo, los trabajos en ambas explanadas del estadio y en el estacionamiento, hacen parecer que las obras van a contrarreloj. Si bien, el gran objetivo es tenerlo impecable para la inauguración de la Copa del Mundo, dar una buena imagen en marzo es prioridad.

Tanto fuera como dentro, se construyen espacios que serán destinados a la afición. Difícilmente quedarán al 100% para el encuentro de la Selección Mexicana, pero es una realidad que lo que se vea este 28 de marzo no será lo mismo que se presente al mundo el 11 de junio, en el México vs Sudáfrica.

Los trabajos de remodelación comenzaron en junio de 2024, después de que las Águilas del América conquistaran el bicampeonato. Entre reclamos vecinales, quejas por falta de agua y exceso de polvo, el Azteca avanza en su trabajo de remodelación.

Después de 21 meses de arduas labores, el recinto abrirá de nuevo sus puertas para albergar un histórico compromiso, en la Fecha FIFA de marzo.