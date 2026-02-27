Continúan los homenajes a los soldados que perdieron la vida durante el operativo militar en el que fue abatido el narcotraficante Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En esta ocasión, fue durante la Liga MX. Previo al inicio de los partidos de este viernes se llevó a cabo un minuto de aplausos en honor a los elementos de las Fuerzas Armadas que perecieron el pasado domingo.

Los encuentros fueron Querétaro vs Santos, Mazatlán FC vs Pachuca, Xolos de Tijuana vs Pumas y FC Juárez vs Atlas .

Antes del silbatazo inicial del encuentro entre México e Islandia en Querétaro, el pasado miércoles, también fueron recordados los 25 elementos caídos.

En aquel encuentro en el estadio Corregidora, los soldados que perdieron la vida recibieron honores de la banda de guerra del Ejército Mexicano, mientras los más de 30 mil espectadores en el inmueble guardaron un minuto de silencio.

El acto cívico se llevó a cabo después de que se entonara el Himno Nacional Mexicano, como es habitual en cada encuentro de la Selección Mexicana.

"Merecido homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Durante la Jornada 8, nuestros estadios fueron testigos de miles de aplausos dirigidos hacia aquellos que perdieron la vida en el cumplimiento de su deber", informó la Liga MX en sus redes sociales.