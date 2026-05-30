Antes de que PSG y Arsenal disputaran la gran final de la UEFA Champions League en la Puskas Arena de Budapest, el protagonismo fue para The Killers, la banda estadounidense que encabezó el espectáculo musical previo al partido más importante del futbol europeo.

Con éxitos que la han convertido en una de las agrupaciones de rock más populares de las últimas dos décadas, la banda liderada por Brandon Flowers fue la encargada de encender el ambiente en el estadio ante miles de aficionados y millones de espectadores alrededor del mundo.

La presentación de The Killers se suma a la tradición que la UEFA ha impulsado en los últimos años para convertir la final en un espectáculo de talla global. En ediciones recientes, el show previo estuvo a cargo de artistas como Linkin Park y Lenny Kravitz, quienes también llevaron su música al escenario de la Champions.

Foto: EFE/EPA/Szilard Koszticsak.

Éxitos como "Mr. Brightside", "Somebody Told Me", "Human" y "When You Were Young" se escucharon en la Puskas Arena de Budapest.

Foto: AP Photo/Vadim Ghirda.

Mientras PSG buscaba convertirse en apenas el segundo club en la era moderna en defender con éxito el título europeo, y Arsenal intentaba conquistar por primera vez la máxima competición continental, The Killers fue el encargado de marcar el ritmo de una de las noches más esperadas del calendario deportivo internacional.

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