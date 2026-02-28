Las Chivas, ante otra gran prueba en Toluca; a retomar la victoria

Las Chivas se meten al Infierno con sed de venganza, tras haber perdido su invicto ante el Cruz Azul en la jornada pasada.

El Rebaño quiere que el Toluca pague los platos rotos y sufra lo mismo, porque tratará de propinarle su primera derrota en el Clausura 2026.

Además, su liderato estará en juego, porque los Diablos Rojos son rivales directos y una victoria les permitiría arrebatárselo.

La principal incógnita para Gabriel Milito es sobre si estarán al 100% físicamente los siete futbolistas rojiblancos que fueron convocados a la Selección Mexicana para el amistoso contra Islandia.

Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado, Efraín Álvarez y Armando González fueron titulares; mientras que Diego Campillo ingresó en la segunda mitad.

Para fortuna del director técnico rojiblanco, los siete realizaron el viaje a la capital del Estado de México; es decir, estarán disponibles para el duelo.