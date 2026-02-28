Luis Romo supera su lesión y regresa a la titularidad con Chivas antes de lo esperado

A pesar de que perdió el invicto ante el Cruz Azul en la pasada jornada, las buenas noticias comienzan a llegar a las Chivas.

Desde que se anunció la convocatoria del Rebaño para viajar a Toluca, la ilusión rojiblanca se hizo presente con el regreso de Luis Romo.

El volante mexicano no había podido estar disponible para Gabriel Milito, desde que se lesionó en la Jornada 5 ante el Mazatlán FC, por lo que se perdió los últimos encuentros.

Sin embargo, el seleccionado mexicano logró recuperarse antes de tiempo y está 100% listo para jugar contra los Diablos Rojos.

El exfutbolista del Querétaro, Monterrey y Cruz Azul regresó antes de tiempo y lo hace siendo parte del 11 titular de las Chivas.

El director técnico argentino necesita a sus mejores elementos y apuesta por Luis Romo para el duelo crucial ante el bicampeón del futbol mexicano.

El experimentado centrocampista ocupará el lugar de Omar Govea, quien fue el titular, mientras él no pudo estar disponible. Tendrá la responsabilidad de controlar el centro del terreno de juego y ser quien inicie los ataques rojiblancos.

Luis Romo es la única modificación que hace Gabriel Milito para el compromiso ante el Toluca en el estadio Nemesio Diez, respecto a su último partido.

Alineaciones del Toluca vs Chivas

Toluca: Luis García, Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo, Franco Romero, Jesús Angulo, Marcel Ruiz, Santiago Simón, Jorge Díaz y Paulinho.

Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Bryan González, Diego Campillo, Richard Ledezma, Luis Romo, Efraín Álvarez, Daniel Aguirre, Fernando González, Roberto Alvarado y Armando González.