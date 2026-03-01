El América tuvo una extraordinaria actuación en la última jornada, cuando aplastó (0-4) al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.

Todo parecía indicar que las Águilas estaban de regreso y que dejarían atrás todas las dudas que habían sembrado en las últimas semanas, tanto dentro como fuera de la cancha.

Sin embargo, los Tigres las detuvieron en pleno vuelo y las terminaron humillando en su propia casa con una escandalosa goleada (1-4).

El equipo de André Jardine no pudo ni meter las manos ante el subcampeón del futbol mexicano y recibió una fuerte sacudida en el Ciudad de los Deportes.

Con goles de Juan Brunetta (dos), Jesús Angulo y Ángel Correa, el conjunto de Coapa no pudo sumar su segundo triunfo en fila y se llevó su tercera derrota en el Clausura 2026.

Además de la humillación, el América sufrió la expulsión de Vinícius Lima, apenas después de que había ingresado en sustitución de Rodrigo Dourado.

Aunque, la tarjeta roja no influyó en el marcador porque las Águilas ya se encontraban perdiendo (1-3) cuando el volante brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego.

El equipo de André Jardine comenzó perdiendo, rápidamente, y no logró reponerse; desde el minuto 23, ya tenía dos goles en contra.

La anotación de Brian Rodríguez en el minuto 69 brindó cierta ilusión a la afición azulcrema presente en el inmueble de la colonia Noche Buena, pero se esfumó a los pocos segundos.

Con una genialidad de Ángel Correa, la esperanza del América de acercarse en el marcador se fue de un zarpazo.

El gol de Juan Brunetta, con el que firmó su doblete, en la recta final del encuentro, sólo sirvió para que los Tigres completaran su humillación.

De esta manera, el América llegó a tres descalabros en el torneo y, con 11 puntos, se encuentra ubicado en la octava posición, el último lugar de la zona de Liguilla.

Aunque, el Monterrey y el León se encuentran a un punto de distancia, por lo que deberá sumar puntos de nuevo para escalar posiciones en la tabla general.

Para el equipo de André Jardine, el calendario no luce tan complicado en las siguientes semanas.

La siguiente jornada recibe al FC Juárez, después visita al Querétaro y después le hace los honores al Mazatlán FC.

Luego de la humillación, a manos de los Tigres, las Águilas recibieron un sinfín de burlas en las redes sociales.

