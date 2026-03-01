André Jardine se responsabiliza de la goleada sufrida contra Tigres

América no levanta el vuelo. Una semana ilusiona a sus aficionados y en otra los deja atónitos con las impresentables exhibiciones como la de ayer frente a los Tigres.

Las Águilas fueron humilladas (1-4) como locales en el estadio Ciudad de los Deportes y por si la afición busca responsables, el técnico brasileño André Jardine tiene la respuesta.

“Es responsabilidad mía, el DT es el que entrena a los jugadores, el que pone o no, cuando un jugador no juega bien, la responsabilidad es mía", lanzó el timonel azulcrema.

Jardine, quien evitó hablar del arbitraje y felicitó a Tigres por su partido casi perfecto, envió un mensaje a la afición y aseguró que viene una versión más fuerte de su equipo.

"No tengan dudas, el mensaje a la afición es que a lo largo de tres años, hicimos crédito para decirles que viene una versión fuerte, vamos a estar en estancias finales, quien habla de esto es el director técnico que entregó resultados importantes”, lanzó contundente.

América tiene un apretado calendario para los próximos días. El miércoles enfrentará en actividad de la Jornada 9 del Clausura 2026 a los Bravos de Juárez y el sábado a los Gallos Blancos de Querétaro en el estadio Corregidora.

El 10 de marzo se medirá al Philadelphia en la Ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf y la vuelta será el 18 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes.