Liga MX anuncia fecha para el Clásico Femenil entre Chivas y América

Chivas y América se medían el pasado domingo 23 de febrero en el Estadio Akron, pero la situación que se desató por el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco nueva Generación, ocasionó la cancelación del Clásico Nacional Femenil de la Jornada 10, pero ya se informó la fecha de la reprogramación.

Luego del operativo ejecutado por el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, los delincuentes relacionados con el CJNG tomaron las calles del estado de Jalisco; robaron camiones y autos, los cuales incendiaron para bloquear las avenidas.

Las imágenes más impactantes tuvieron lugar en Puerto Vallarta, donde se observaban múltiples columnas de humo, ocasionadas por la quema de transportes y negocios.

Ante esta fuerte movilización violenta por parte de los miembros del grupo antes mencionado, la Liga MX Femenil anunció la suspensión del duelo entre Chivas y América, anunciando que sería reprogramado en el transcurso de los días.

El sector privado advierte que la continuidad económica depende de condiciones de seguridad y Estado de Derecho. (22/02/26) Foto: EFE

¿Cuándo es el Clásico Femenil entre Chivas y América del Clausura 2026?

Después de unos días de los hechos violentos que marcaron al país y el dieron la vuelta al mundo, la Liga MX Femenil anunció la nueva fecha para el partido entre rojiblancas y las Águilas.

Por medio de un comunicado, se reveló que el partido será el próximo martes 10 de marzo en punto de las 19:07 horas del centro de México en el Estadio Akron, casa del Guadalajara.

El partido de Chivas frente FC Juárez también sufrió un cambio y, ahora el partido de la Jornada 11 del Clausura 2026 se juega el lunes 20 de abril a las 19:00 horas.