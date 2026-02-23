Más Información

América arribó el sábado a Guadalajara para disputar el , en actividad de la Jornada 10 de la Liga MX Femenil.

Lamentablemente, la situación de violencia que se desató debido al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alías "El Mencho", durante un operativo militar en Tapalpa, Jalisco, hizo que se cancelara el encuentro.

Como medida de seguridad, las Águilas se resguardaron en su hotel de concentración y así permanecen este lunes 23 de febrero. Se espera que las Azulcrema regresen mañana martes a la Ciudad de México.

Por ahora, América se encuentra en su hotel, sin salir y son custodiadas en todo momento. Así serán acompañadas por elementos de seguridad durante su traslado.

El encuentro entre América y Chivas será reprogramado aunque todavía no se confirma la fecha y hora para el Clásico Nacional. Más adelante lo informará la Liga MX Femenil.

El próximo duelo de las Águilas será hasta el 13 de marzo (20:00 horas) frente al León en el estadio Ciudad de los Deportes; las Chivas rayadas se miden a los Bravos en el estadio Olímpico Benito Juárez, el 11 de marzo (19:00 horas).

