Abierto Mexicano de Tenis se mantiene en pie, pese a violencia en Acapulco por la muerte del “Mencho”

Pese a la violencia que se desató en el país por la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el Abierto Mexicano de Tenis se mantendrá en pie. El torneo de categoría ATP 500 sentenció que continuará con normalidad: “Es falso el comunicado que circula en algunos medios y redes sociales sobre la supuesta cancelación del evento debido a temas de seguridad en Jalisco”, advirtió en un comunicado.

Este domingo, el Ejército Mexicano abatió a Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”. El presunto líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cayó en un operativo que se realizó en Tapalpa, Jalisco, de acuerdo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las reacciones por el abatimiento del “Mencho” se extendieron en los estados de Jalisco, Aguascalientes, Hidalgo, Guanajuato, Nayarit y Guerrero. En este último, Acapulco atestiguó hechos de violencia en el marco del Abierto Mexicano de Tenis.

Después del abatimiento de Oseguera Cervantes, la ciudad costera vivió el incendio de camiones y un tráiler. Esto derivó en que el transporte público de Acabús suspendiera su servicio por causas de fuerza mayor.

En días anteriores, el gobierno municipal de Acapulco articuló un dispositivo de seguridad en el que integró la cooperación de seguridad pública, tránsito, protección civil, servicios de emergencia y Fuerzas Armada para blindar al Abierto Mexicano de Tenis.

Por su parte, Evelyn Salgado —gobernadora del estado de Guerrero— sentenció a través de redes sociales que “en Acapulco, los incidentes registrados fueron atendidos de manera inmediata y se encuentran bajo control, sin que representen riesgo para la ciudadanía.Seguimos trabajando de manera conjunta con las autoridades federales y municipales para preservar la tranquilidad”.

¿Cuándo será el Abierto Mexicano de Tenis?

A partir de este lunes, 23 de febrero, el cuadro principal del Abierto Mexicano de Tenis recibirá a 32 tenistas en singles y 16 parejas en dobles. Entre ellos, dos en el Top 10 del ranking de la ATP: Alexander Zverev (4) y Alex de Miñaur (6).

El torneo se extenderá hasta el próximo sábado, 28 de febrero, día en el que se defina al campeón del torneo ATP 500.

