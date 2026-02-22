Este domingo, fuentes federales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, durante operativo de seguridad en Tapalpa, Jalisco. Desde entonces, carreteras han sido bloqueadas, coches han sido incendiados y las ciudades principales de la Perla Tapatía, así como estados aledaños, se han visto afectados por la violencia. De tal manera, distintos eventos deportivos se han cancelado o reprogramado.

Uno de los primeros eventos en anunciar su cancelación fue el Clásico Nacional de la Liga MX Femenil entre Chivas y América, a disputarse en el estadio Akron. Por ahora, no hay nueva fecha para el desarrollo del mismo.

A continuación, los eventos deportivos que se han cancelado tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Lee también VIDEO: Raúl Jiménez anota doblete con el Fulham y hace historia en la Premier League; así fueron sus goles

EVENTOS DEPORTIVOS CANCELADOS O REPROGRAMADOS POR VIOLENCIA EN JALISCO

A continuación, la lista de partidos o eventos deportivos programados inicialmente para este domingo y lunes, que se jugarán en días y horarios distintos.