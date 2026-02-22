VIDEO: Raúl Jiménez anota doblete con el Fulham y hace historia en la Premier League; así fueron sus goles

Este domingo Raúl Jiménez fue la figura del partido al anotar un doblete que le dio el triunfo al Fulham sobre el Sunderland en la Premier League.

A 109 días de que empiece el Mundial 2026, el delantero de la Selección Mexicana reafirma el excelente momento que vive con su equipo en Inglaterra al llegar a 8 goles en la temporada. Además, logró un récord histórico que presume el 100 por ciento de efectividad desde los once pasos, al anotar 13 penaltis en sus 13 intentos.

A continuación, te mostramos los goles del delantero mexicano.

ASÍ FUERON LOS GOLES DE RAÚL JIMÉNEZ

Al minuto 54, tras un gran centro de Alex Iwobi desde el córner, Jiménez logró desmarcarse y con un cabezazo en el área chica, logró colocar el balón en el ángulo inferior izquierdo para anotar el primer gol de la jornada.

El propio Jiménez fue el encargado de estirar la ventaja para el conjunto londinense al minuto 61, esta vez con el sello de la casa: desde el punto penal.

Con la tranquilidad y la efectividad que lo caracteriza, el canterano del América cobró su penalti al ángulo inferior derecho, imposible de atajar para Robin Roefs, portero del Sunderland.

