Liga MX: Horarios y canales para ver EN VIVO la jornada 7, HOY, domingo 22 de febrero

Este domingo continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Clausura 2026 de la con los últimos dos juegos, donde destaca el choque entre Pumas y Rayados de Monterrey en el estadio Olímpico Universitario.

La temporada regular del torneo está cerca de llegar a la mitad de su desarrollo y los equipos se mantienen en la lucha por escalar posiciones en la tabla, por lo que tres puntos este domingo para todos los equipos involucrados son de vital importancia.

Primero, los universitarios reciben a la Pandilla en un duelo de equipos que podrían ser considerados contendientes al título si es que vencen esta tarde. Para los entrenadores, Efraín Juárez y Domenec Torrent, una victoria sería fundamental para consolidar su proyecto. Una derrota, podría hundirlos en la percepción que la afición tiene sobre ellos.

Más tarde, en La Corregidora, los Gallos Blancos de Querétaro reciben a los Bravos de Juárez en un partido donde ambos buscan acercarse a la zona de clasificación.

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver EN VIVO los partidos de este domingo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 7 DEL CLAUSURA 2026?

Pumas vs Rayados de Monterrey

  • Hora: 17:00 horas
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Querétaro vs Bravos de Juárez

  • Hora: 19:00 horas
  • Transmisión: FOX

