Álvaro Morales reveló cuánto dinero le ofrecía Televisa para dejar ESPN y por qué los ha rechazado

Desde hace varios años que existe el rumor de que Álvaro Morales dejaría ESPN para convertirse en conductor de Televisa; sin embargo, hasta ahora, no se había confirmado el interés por parte de la televisora de Chapultepec, hasta que el propio 'Brujo' lo confirmó y reveló con qué intensidad era contactado.

En una reciente entrevista con Raúl Sarmiento para el podcast "La pelota está en el fondo", Morales reveló los detalles de cómo han sido las conversaciones para cambiarse de televisora y no sólo eso, confesó que podían cumplirle el sueldo que él quisiera.

"Me han buscado en tres ocasiones, tres administraciones distintas. Me dijeron: 'ya. ¿cuánto quieres? vente para acá'", confesó "El Brujo".

Además, aprovechó para dejarle una indirecta a su excompañero David Faitelson, quien había jurado que jamás trabajaría en Televisa.

"Me han ofrecido... sí. Yo nunca diría jamás jamás como alguien dijo (David Faitelson), yo nunca diría jamás, jamás jamás", agregó.

Actualmente, al frente de programas como Generación F y algunas emisiones de Futbol Picante, Morales se mantiene como un líder de opinión. Sin embargo, confesó por qué ha rechazado en tres ocasiones los acercamientos de Televisa.

"Lo que siempre me ha llamado la atención es que han sido tres administraciones diferentes, entonces luego pienso... uy ¿y la estabilidad? ¿cómo estará el asunto?", explicó para dejar claro por qué no ha dejado ESPN.

La carrera de Morales en ESPN comenzó en noviembre de 2003. Entonces ingresó a la empresa como reportero, para después lograr ascender a las mesas de debate y de Sportscenter. Llegó a narrar beisbol, futbol mexicano e internacional, pero las polémicas en los distintos programas de la cadena lo llevaron al estrellato.

