Javier Hernández responde a las críticas; lanza fuerte mensaje a los aficionados mexicanos

Aún sin anunciar fichaje con algún equipo, Javier “Chicharito” Hernández continúa activo en redes sociales con reflexiones. En esta ocasión, compartió un mensaje contra las personas que critican a los ídolos del fútbol mexicano.

“Entonces, pides nuevos ídolos para México, ¿pero destruyes a los que llegaron donde todos soñamos? Interesante”, sentenció el futbolista que —en diciembre del año pasado— terminó su segunda etapa con los rojiblancos de Chivas.

En la publicación, Hernández Balcázar añadió una breve descripción en la que enunció “menos odio, más inspiración. Soñemos cosas chingonas juntos”. Y aunque mayoritariamente recibió apoyo de sus aficionados, quienes reconocieron su trayectoria en el balompié nacional y extranjero, también hubo seguidores que tacharon a Diego Dreyfus, coach de vida de "Chicharito", de ser su verdadero enemigo. No la afición mexicana.

Javier Hernández fue la primera baja de Chivas para el torneo Clausura 2026. Y es que, pese a que su regreso ilusionó en enero del 2024, su segunda etapa con el “Rebaño Sagrado” quedó marcada por las doce lesiones que sufrió. A lo largo de este periodo disputó 41 partidos, donde solo anotó cuatro goles y firmó una sola asistencia.

El punto de quiebre llegó cuando “Chicharito” falló el penal decisivo que hubiera encaminado a Chivas hasta las Semifinales del torneo Apertura 2025. El error provocó la eliminación de los rojiblancos en los Cuartos de Final ante “La Máquina” de Cruz Azul.

Así se despidió Chivas de "Chicharito" Hernández

Pese a que no vivió una buena segunda etapa, Chivas se despidió de Javier Hernández con respeto y reconoció su legado tanto en la Liga MX, como en la Selección Mexicana. Sobre todo, como máximo goleador del Tricolor.

“En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, aceptó Chivas.

Y con esto, terminó su segundo capítulo en el equipo de sus amores.

Este año, Chivas arrancó el Clausura 2026 como súper líder. Hasta la sexta fecha del torneo, los dirigidos por Gabriel Milito hilan seis victorias consecutivas.

