Nicolás Larcamón asegura valentía de Cruz Azul ante Chivas

El partido del Cruz Azul contra las Chivas es, sin duda, el duelo más destacado de la Jornada 7 del Clausura 2026, tanto por lo mediático como por lo futbolístico y así lo reconoció el timonel celeste, Nicolás Larcamón.

La Máquina recibe en el Estadio Cuauhtémoc a un Rebaño invicto y líder, ambos atraviesan presentes brillantes, algo que eleva la expectativa de este enfrentamiento. Aunque apenas es la fecha siete del torneo, el estratega argentino sabe que este duelo sí representa un gran parámetro para sus pupilos.

"Puede ser de los de más resonancia, más cartel porque son dos clubes extremadamente populares. Encima atravesando grandes momentos, puede estar ese rótulo de partido muy importante. Es un juego más mediático para ustedes, que lo que yo me pueda pronunciar", comentó el entrenador cementero.

Los rojiblancos arriban con una excepcional marca de seis victorias consecutivas, 18 puntos y un estilo de juego casi perfecto en todas sus líneas. Es por eso que, el cuadro de Gabriel Milito luce con ligero favoritismo y, ante la pregunta de cómo planea enfrentar a las Chivas, Larcamón prometió un equipo valiente.

"Sin duda, la valentía es uno de nuestro rasgos fundamentales en nuestra identidad de juego, siempre nos planteamos ser protagonistas, jugar con atrevimiento, con rebeldía, con unión, que nos hermane el esfuerzo. Sabemos que el rival viene en muy buena forma, confiamos mucho en lo que somos nosotros y en lo que somos capaces de hacer y desarrollar el día sábado. La valentía como bandera y sobre todo la convicción y el de desarrollar nuestra idea más allá de lo que proponga el rival en turno".

Respecto a la posibilidad de ver a Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez compartiendo cancha, el técnico cruzazulino dejó en claro que sí puede darse ese escenario, pero dependerá de las necesidades del equipo.

"El Toro y Nico sabemos que son muy complementarios, lo dije en la ´presentación cuando llegó Nico y en el partido de Vancouver. Dependiendo del desarrollo del juego, valoraremos si es una necesidad futbolística que tenga el equipo", señaló.

Larcamón destaca competencia interna en el equipo

Andrés Gudiño se ha colocado como una de las grandes figuras de Cruz Azul en el Clausura 2026. El portero mexicano aprovechó la lesión de Kevin Mier para asentarse en la titularidad del arco celeste y así ponerle un reto mayúsculo a Larcamón para definir qué hará cuando regrese el colombiano de su lesión.

Han pasado cerca de cinco meses desde que Mier sufrió una fractura de tibia, por lo que en el seno celeste están contentos con su posible regreso al primer equipo, algo que vendría de maravilla para la competencia interna.

"La otra buena noticia es que Andrés (Gudiño) está teniendo un nivel muy bueno y con la recuperación del Flaco (Kevin Mier) vamos a tener dos grandes arqueros que puedan competir por el puesto. Es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado y se sume a la competencia interna para encarar la segunda mitad del semestre", explicó el estratega celeste.

Aunque el regreso del cafetalero luce cerca, Larcamón compartió su satisfacción por el trabajo de Gudiño bajo los tres postes del equipo cementero y, también reconoció su labor fuera del campo.

"Hoy realmente estoy conforme de todo lo que viene siendo la figura de Andrés, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella."

Otro de los roles en donde hay un gran enfrentamiento es en el ataque, donde Gabriel Fernández y Nicolás Ibáñez buscan convertirse en el ariete titular de su entrenador. Además de la portería y la delantera, el argentino confiesa que es bueno tener futbolistas peleando por los puestos en todas las líneas.

"No sé si dolores de cabeza es la descripción. Habla del gran trabajo de nuestros jugadores, de los que están, los que se están recuperando y los que llegaron. Todos están muy comprometidos, con mucha disposición de entregar su mejor versión y eso es una cuestión muy positiva para lo colectivo. Tenemos dos competencias, muchos partidos por delante y estamos comprimidos por el receso mundialista que aprieta todo, en esa calendarización contar con buen recambio y buena competencia es una buena noticia para nuestros interés", finalizó.